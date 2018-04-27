РПА не намерена вести переговоры в формате ультиматумов и принуждения: Ваграм Багдасарян

Республиканская партия Армении открыта для переговоров и обсуждений, однако не намерена вести переговоры в формате ультиматумов и принуждения. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян на встрече с журналистами в Национальном Собрании, коснувшись провала переговоров между и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном и главой фракции «Выход» Николом Пашиняном.

«Переговоры должны проводиться без средств массовой информации, как прошли переговоры между Николом Пашиняном и Гагиком Царукяном. Республиканская партия Армении готова к переговорам. Мы настоятельно призвали президента Республики организовать политические консультации. Мы открыты для переговоров, и мы готовы обсудить любой вопрос повестки, но мы не пойдем на ультиматумы, провокации, и в таком формате мы не будем вести переговоры», - сказал Багдасарян.

На вопрос, нет обеспокоенности в том, что ситуация может усугубиться и все это приведет к столкновениям, Ваграм Багдасарян ответил: «Если бы нас это не беспокоило, мы бы давно пошли на столкновения, наша цель - не допустить столкновений».

Отвечая на вопрос, возможна ли третья попытка переговоров, Багдасарян сказал, что переговоры были объявлены, они готовы, и когда политические силы дадут свое согласие, они будут вести переговоры.