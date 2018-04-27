Депутаты Госдумы РФ готовы встретиться с лидером протестного движения в Армении Николом Пашиняном. Как передает Арменпресс, об этом заявил "Интерфаксу" первый зампред парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками РФ Константин Затулин.

"Мы просим организовать нам встречу с фракцией или с руководством фракции "Елк", как, впрочем, со всеми другими фракциями. Если Никол Пашинян готов встретиться, мы встретимся с удовольствием с ним", - сказал Затулин.

"Насколько известно, он (Пашинян) сегодня уехал из Еревана, но если у него будет желание, мы совершенно не собираемся отказываться от встречи", отметил он.

Члены комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками во главе с председателем комитета Леонидом Калашниковым в пятницу находятся в Ереване.

Затулин отметил, что в пятницу группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации провела в Ереване встречу со спикером парламента Армении Арой Баблояном, а также с послом РФ. "Знакомимся с ситуацией, которая складывается, обсуждаем план работы на будущее по парламентской деятельности. Естественно, спрашиваем, что можно ожидать", - пояснил парламентарий.