Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-04-18

ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 апреля, курс доллара США вырос на 1.36 драмa и составил 483.32 драм. Курс евро сократился на 2.98 драмa и составил 583.90 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.71 драм. Курс британского фунта сократился на 4.92 драмa и составил 666.74 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 43.03 драмa и составила 20522.49 драм. Цена серебра выросла на 0.88 драмa и составила 257.56 драм. Цена платины сократилась на 22.10 драмa и составила 14171.66 драм.