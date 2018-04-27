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Азиатские индексы - 27-04-18


ТОКИО, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.66% и составил 22467.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.29% и составил 1777.23 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.23% и составил 3082.23 пункта, а HANG SENG вырос на 0.91% и составил 30280.67 пункта.




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