Меган Фокс пустят по миру

Актриса и фотомодель Меган Фокс станет соавтором и ведущей новой телепередачи про путешествия на американском канале Travel Channel. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Deadline.

В программе Mysteries and Myths with Megan Fox (Тайны и мифы с Меган Фокс) актриса будет разоблачать мифы народов в разных уголках планеты, например, действительно ли существовали женщины-амазонки и была ли Троянская война. Во всех поездках телеведущую будут сопровождать эксперты и археологи.

Фокс призналась, что с раннего детства была одержима историей древних культур.

Фокс получила мировую известность, снявшись в 2007 году в кинокартине «Трансформеры», где исполнила роль Микаэлы Бейнс. В 2008 году она снялась в роли восходящей звезды кино в фильме «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть». Фокс предстала в роли репортера Эйприл О’Нил в фильме 2014 года «Черепашки-ниндзя» и его продолжении «Черепашки-ниндзя 2». Один из последних проектов с ее участием — комедийный телесериал «Новенькая» об отношениях между мужчинами и женщинами.