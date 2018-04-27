Не менее восьми палестинцев ранены в стычках с израильскими военными в Газе

По меньшей мере восемь палестинцев получили ранения в ходе новых стычек с израильскими военными, сотни пострадали от слезоточивого газа в ходе очередной серии протестов на границах сектора Газа, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кидра.

Протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются пятую пятницу подряд, за это время погибли порядка 40 человек.

"Есть восемь раненых от боевых пуль, сотни пострадали от газов в различных районах восточной границы сектора Газа", — сказал собеседник агентства.