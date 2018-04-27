Московский драматический театр ждет возвращения Джигарханяна

Руководитель Московского драматического театра, народный артист СССР Армен Джигарханян, о госпитализации которого стало известно в четверг, может пробыть в больнице еще неделю. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС высказал заведующей труппой театра Вячеслав Дьяченко.

"Мы его ждем в театре. Ориентировочно, мы думаем, что он пробудет [в больнице] неделю, но мы знаем, что Армен Борисович более трех дней в больнице не выдерживает и приезжает в театр", - сказал собеседник агентства, передает Арменпресс.

Дьяченко отметил, что театр работает по ранее утвержденному графику, никаких изменений в связи с госпитализацией Джигарханяна не вносили. Руководитель труппы также рассказал, что говорил с актером в четверг и, по его ощущениям, "все было нормально".



