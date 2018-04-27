АРФ «Дашнакцутюн» выступила с инициативой

Верховный орган АРФ «Дашнакцутюн» выступил с заявлением о том, что АРФД выступает с новой инициативой вокруг нынешней ситуации в Армении.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

«Подтверждая наши подходы к решению ситуации, созданной в результате народного движения, направленной на поиск урегулирования в рамках Конституции и законов, АРФД предлагает:

сформировать общую политическую повестку с участием всех парламентских фракций в преддверии заседания парламента 1 мая, согласовать общего кандидата, пользующегося доверием людей, который должны на основе консенсуса представить соответствующий состав правительства и план действий.

Мы готовы начать обсуждения по существу со всеми заинтересованными сторонами в целях реализации этой инициативы».