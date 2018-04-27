Кипр обеспокоен планами строительства АЭС "Аккую" в Турции, заявил глава МИД Кипра Никос Христодулидис по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщало ранее Кипрское агентство новостей CNA, представители греческой и турецкой общины на Кипре приняли участие в акции протеста в Никосии против строительства в Турции АЭС "Аккую".

"В рамках нашей беседы я также выразил общую обеспокоенность кипрского народа по поводу сооружения атомной станции "Аккую", — сообщил министр.

Строительство блока №1 АЭС "Аккую" в Турции началось 3 апреля.