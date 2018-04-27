В Боснии задержали генерала за преступления в отношении сербов в 90-е годы

Агентство по расследованиям и защите (SIPA) Боснии и Герцеговины (БиГ) задержало по предписанию прокуратуры в пятницу 12 бывших военнослужащих во главе с генералом в отставке Атифом Дудаковичем по подозрению в военных преступлениях против сербов в ходе конфликта 1992-1995 годов, сообщило надзорное ведомство.

Задержания и обыски проводятся в пятницу на территории западной Боснии в Унско-Санском кантоне. Генерал Дудакович был в девяностые командующим пятого корпуса армии боснийско-мусульманской Республики БиГ, которая действовала в данном районе. Ему и остальным 11 задержанным бывшим военнослужащим вменяются преступления против человечности и военные преступления против гражданского населения в ходе конфликта, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Военные преступления, которые являются предметов расследования, связаны с гибелью нескольких сотен жертв, гражданских лиц и военнопленных сербской национальности на территории западнобоснийских муниципалитетов в 1995 году, а также с преступлениями против бошняцкого (славянско-мусульманского) населения автономного края Западная Босния в 1994 году", — уточнил пресс-секретарь прокуратуры БиГ Борис Грубешич.

Автономный край Западная Босния существовал в 1993-1995 годах с центром в городе Велика-Кладуша. Его руководитель — бошняк по национальности Фикрет Абдич и его земляки противостояли мусульманским властям в Сараево, которые при поддержке хорватских частей военным путем присоединили данную часть страны к БиГ.