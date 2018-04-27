Японская ракета SS-520 попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире

Японская ракета-носитель SS-520, которая в феврале этого года успешно вывела на орбиту телекоммуникационный микроспутник, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Нам удалось это осуществить благодаря высокому уровню науки и технологий в Японии, а также благодаря обширному опыту разработок, которые мы проводили до настоящего времени. Взяв за основу достигнутый результат, мы намерены и дальше развивать наши технологические возможности", - сказал представитель JAXA Хирото Кабу.

Длина ракеты составляет всего 9,54 метра, диаметр - 52 см, вес - 2,6 тонны.