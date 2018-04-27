Трамп назвал исторической встречу лидера КНДР и президента Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп назвал исторической состоявшуюся в пятницу в пограничном пункте Пханмунджом встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"После безумного года пусков ракет и ядерных испытаний сейчас проходит историческая встреча между КНДР и Южной Кореей. Хорошие вещи случаются, но время покажет, что будет дальше!" - написал Трамп.

Президент также считает, что США и их граждане должны гордиться тем, что происходит сейчас на Корейском полуострове. Такое мнение он выразил на своей странице в Twitter.

"Корейская война закончится! США и все их прекрасные люди должны гордиться тем, что сейчас происходит в Корее", - написал он.





