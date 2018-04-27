С 1 мая разрешено ввозить в РФ томаты из Турции без ограничений по предприятиям

Россельхознадзор с 1 мая разрешает ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям.

Как сообщает служба, поставки разрешены из мест производства, свободных от томатной моли.

Россельхознадзор также сообщил, что при ввозе томатов в РФ в пунктах пропуска через госграницу будет действовать совместный с министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции карантинный фитосанитарный контроль, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Поставки будут осуществляться в пределах действующей квоты на ввоз томатов в объеме 50 тыс. тонн.

В настоящее время право на ввоз томатов в РФ имеют 20 турецких предприятий.