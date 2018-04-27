«Газпром Армения» проводит плановые работы в установленном порядке: заявление компании

ЗАО «Газпром Армения» распространила заявление, сообщив, что в эти дни проводит плановые работы в установленном порядке. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«ЗАО «Газпром Армения» в эти дни проводит плановые работы в установленном порядке, утвержденномв КРОУ.

Сообщаем, что 27-го апреля плановые профилактические работы проводятся в Гюмри, по адресу ул.Руставели, и об этом мы заранее оповестили потребителей по телевидению.

Работа ведется для обеспечения безопасности газоснабжения».

В соцсетях были распространены слухи о том, что «Газпром Армения» в эти дни отключает местами газоснабжение и ставит условием его восстановления поддержку кандидатуры Карена Карапетяна, который в 2001-2010 годах был директором «Армрусгазпрома».