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В Гюмри выехала группа быстрого реагирования офиса Защитника прав человека Армении


Решением Защитника прав человека Армении, 27-го апреля в Гюмри выехала группа быстрого реагирования офиса Защитника прав человека Армении с тем, чтобы обеспечить присутствие в связи с проводимым там митингом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении.

«В случае необходимости граждане могут звонить по горячей линии – 116, кроме того, они могут обратиться в Ширакское отделение  офиса Защитника прав человека Армении (Гюмри, ул. Мгера Мкртчяна, 44, кв.46, тел․ +374 312 4 19 81).


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