Первые леди КНДР и Южной Кореи встретились в ходе межкорейского саммита

Ли Соль Чжу, супруга лидера КНДР Ким Чен Ына, и Ким Чжон Сук, жена южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, встретились в пограничном пункте Пханмунджом, где в пятницу проходит межкорейский саммит, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первые леди двух стран обменялись приветствиями и рукопожатиями, после чего со своими мужьями приняли участие в коротком фотографировании. "Сегодня мы делаем много фотографий", - пошутил при этом Ким Чен Ын.

Первые более чем за 10 лет переговоры между лидерами Республики Корея и КНДР состоялись в пятницу. Ким Чен Ын стал первым с 1953 года лидером КНДР, посетившим территорию Южной Кореи.

По итогам переговоров Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли совместную декларацию, в которой, помимо прочего, объявили, что Южная Корея и КНДР прекращают все враждебные действия в отношении друг друга.