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И.о. вице-премьера Республики Армения встретился с министром международной торговли Канады


В канадском городе Монреаль 23 апреля состоялась встреча и.о. вице-премьера Республики Армения Ваче Габриеляна с мэром Монреаля Валери Плант.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, 24 апреля состоялось мероприятие, посвящённое 103-ей годовщине Геноцида армян, в котором приняли участие и.о. вице-премьера РА Ваче Габриелян, министр наследия Канады Мелание Джоли, общественные и культурные деятели, рядовые канадцы.

В рамках визита 25 апреля Ваче Габриелян встретился с министром международной торговли Канады Франсуа Филиппом Шампайном.

В ходе встреч обсуждался ряд вопросов, касающихся углубления торгово-экономических отношений.




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