Никол Пашинян ожидает публичного оглашения позиции блока «Царукян» и АРФД по поводу избрания премьер-министра

Руководитель фракции «Елк» НС Армении Никол Пашинян пока не знает, как собираются голосовать представители блока «Царукян» и АРФД по поводу избрания премьер-министра на заседании 1-го мая. Никол Пашинян ожидает публичной позиции блока «Царукян» и АРФД по поводу избрания премьер-министра до 1-го мая. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 27-го апреля.

«Они пока не пояснили свои позиции, и я ожидает публичного оглашения позиции блока «Царукян» и АРФД по поводу избрания премьер-министра»,- сказал Никол Пашинян .

На замечание о том, что даже получив поддержку представителей блока «Царукян» и АРФД, он будет нуждаться в голосах и депутатов от РПА, Никол Пашинян ответил: «Я думаю, что имеет смысл, чтобы опубликовали номера телефонов всех депутатов, и граждане попытались бы связаться со своими депутатами и представить им свою позицию»,- сказал Никол Пашинян .

Ппо поводу разговоров о том, что на пост премьер-министра могут выдвинуть экс-президента Армении Роберта Кочаряна, Пашинян сказал, что считает такие разговоры несерьезными.

Он подчеркнул, что сравнения армянских событий с украинским Майданом – результат недопонимания. По его словам, об этом даже не стоит говорить. «Все процессы происходили у вас на глазах. Мы даже прозрачно публикуем наши финансовые документы. Вы можете проверить все источники финансирования, это 100% армянский процесс. Здесь нет ни лумы вливаний со стороны иностранных организаций или государств»,- сказал Никол Пашинян.