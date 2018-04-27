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Лавров и Мамедьяров обсудили аспекты урегулирования карабахского конфликта


Министр ИД РФ Сергей Лавров 27-го апреля имел телефонный разговор с министром ИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Были обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Министры отдельно остановились на ходе подготовки к проведению V Каспийского саммита и подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Затрагивались также некоторые аспекты нагорно-карабахского урегулирования»,- сказано в сообщении МИД РФ.

26-го апреля и.о. министра иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян встретился в Москве с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации вдоль линии соприкосновения между Арцахом (Нагорным Карабахом) и Азербайджаном. 


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