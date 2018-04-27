Принц Уильям и герцогиня Кембриджская назвали младшего сына Луи

Стало известно имя третьего ребенка принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, мальчика назвали Луи Артур Чарльз, сообщает Кенсингтонский дворец.

Его полный титул - его королевское высочество принц Луи Кембриджский.

Мальчик родился 23 апреля. Он стал пятым в очереди на британский престол и шестым правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.

У принца Уильяма и герцогини Кембриджской также есть старший сын Джордж (родился в 2013 году) и дочь Шарлотта (родилась в 2015 году).