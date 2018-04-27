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ОАЭ выделили 60 миллионов долларов в помощь жителям Сирии


ОАЭ выделили помощь в 60 миллионов долларов для народа Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Arabian Business со ссылкой на заявление госминистра по продовольственной безопасности Мариам аль-Мухейри.

По ее словам, с начала сирийского кризиса объем помощи от ОАЭ для перемещенных лиц в Сирии составил 880 миллионов долларов.

Кроме того, с начала кризиса ОАЭ приняли более 130 тысяч сирийцев. В 2016 году ОАЭ заявили, что к 2021 году примут еще 15 тысяч сирийцев.

 

 




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