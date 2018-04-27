Ким Чен Ын выступил за объединение двух Корей

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что надеется на объединение в будущем его страны с Южной Кореей, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся", - сказал он на пресс-конференции на межкорейских переговорах.

Ким Чен Ын отметил, что рассчитывает, что граждане Северной и Южной Кореи в будущем смогут свободно пересекать границу между обеими странами.

"Мы - один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены", - подчеркнул он.

Как заявил в свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, страны договорились, что между ними больше не будет войны.

"Два лидера торжественно объявляют перед нашей 80-миллионной нацией и перед всем миром о том, что на Корейском полуострове больше не будет войны и начинается новая эра мира", - говорится в совместном заявлении лидеров по итогам встречи, которое приводит агентство "Ренхап".