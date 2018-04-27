Член Совета Федерации Федерального собрания РФ, герой Армении Николай Рыжков выразил надежду, что ситуация в Армении разрешится исключительно в конституционном, правовом поле. Как передает «Арменпресс», в распространенном им заявлении сказано:

«Дорогие граждане Армении,

Россию и Армению связывают многовековые узы дружбы. Братские народы двух стран прошли через многие испытания, были вместе и в радости, и в горе. Именно поэтому нам небезразлична судьба армянского народа, и именно поэтому я сегодня в Армении.

Республика Армения в настоящий момент переживает сложный период своей истории. Россия, будучи одним из самых близких ее партнеров, внимательно и с искренним сопереживанием следит за происходящими в стране процессами.

Уверены, что накопленная веками национальная мудрость будет способствовать скорейшему возвращению жизни страны в нормальное, спокойное русло. Рассчитываем, что ситуация будет развиваться исключительно в конституционном, правовом поле, все политические силы проявят ответственный подход и готовность к конструктивному диалогу.

Мира, добра и благополучия братскому армянскому народу!».