Полиция Армении доставила на спецплощадку еще 14 автомобилей
14:13, 27 Апрель, 2018
Начальник управления по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян призвал водителей соблюдать правила дорожного движения. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.
«В ходе службы этой ночью Дорожная полиция Армении выявила и доставила на особо охраняемую площадку 14 транспортных средств, водители которых ездили без государственных номеров, в нетрезвом состоянии или без необходимой документации.В отношении всех водителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Мероприятия продолжаются. Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения», – говорится в сообщении.