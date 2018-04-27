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Полиция Армении доставила на спецплощадку еще 14 автомобилей


Начальник управления по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян призвал водителей соблюдать правила дорожного движения. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«В ходе службы этой ночью Дорожная полиция Армении выявила и доставила на особо охраняемую площадку 14 транспортных средств, водители которых ездили без государственных номеров, в нетрезвом состоянии или без необходимой документации.

В отношении всех водителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Мероприятия продолжаются. Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения», – говорится в сообщении. 


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