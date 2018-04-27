Время в Ереване: 11:07:36,   27 Апрель

Тарон Маргарян поручил восстановить городское имущество, поврежденное в последние дни


В завершении заседания Совета старейшин Еревана мэр Тарон Маргарян сообщил членам Совета о том, что соответствующим службам аппарата мэрии Еревана и руководителям административных районов столицы даны поручения с целью восстановления городского имущества, поврежденного в последние дни в ходе организованных в столице митингов и акций гражданского неповиновения. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
«Всем вам известно, что во время организованных в столице митингов и акций гражданского неповиновения были повреждены уличные мусорные урны, скамейки и другие предметы городского инвентаря. Хочу вам сообщить, что соответствующим службам мэрии и административным районам столицы уже поручил провести инвентаризацию и предпринять шаги для восстановления городского имущества»,-отметил Тарон Маргарян.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации