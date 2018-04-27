Тарон Маргарян поручил восстановить городское имущество, поврежденное в последние дни
13:58, 27 Апрель, 2018
В завершении заседания Совета старейшин Еревана мэр Тарон Маргарян сообщил членам Совета о том, что соответствующим службам аппарата мэрии Еревана и руководителям административных районов столицы даны поручения с целью восстановления городского имущества, поврежденного в последние дни в ходе организованных в столице митингов и акций гражданского неповиновения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
«Всем вам известно, что во время организованных в столице митингов и акций гражданского неповиновения были повреждены уличные мусорные урны, скамейки и другие предметы городского инвентаря. Хочу вам сообщить, что соответствующим службам мэрии и административным районам столицы уже поручил провести инвентаризацию и предпринять шаги для восстановления городского имущества»,-отметил Тарон Маргарян.