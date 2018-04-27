Новый госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе всего через несколько часов после своего вступления в должность, подтвердил, что в ближайшее время альянс не рассчитывает на нормализацию отношений с Россией. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу на своей странице в Twitter сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Государственный секретарь Помпео и министры иностранных дел стран НАТО подтверждают: НАТО не станет возвращаться к бизнесу как обычно с Россией до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям, а также не выведет свои силы и своих сторонников из Донбасса и не вернет Украине контроль над Крымом", - написала Науэрт.





