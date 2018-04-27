Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в декларации, подписанной лидерами стран Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном.

В декларации говорится, что КНДР и Южная Корея подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова.

Страны продолжат активный диалог на высшем уровне. Военные Южной Кореи и КНДР также договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на уровне глав оборонных ведомств. Кроме того, будет создан совместный пункт оперативной связи в Кэсоне.

Согласно декларации, страны договорились решать и гуманитарные проблемы, включая проблему воссоединения корейских семей.

Помимо прочего, КНДР и Южная Корея договорились начать работу для соединения железных дорог двух стран.

Уточняется, что КНДР, Южная Корея и США в перспективе будут продвигать проведение трех- или четырехстороннего саммита для установления твердого мира.





