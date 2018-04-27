По причине антисанитарии приостановлена деятельность цеха в Артике

Государственная служба безопасности продуктов питания министерства сельского хозяйства Армении в рамках периодически осуществляемого контроля в цехе по производству мучных, кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов в городе Артик Ширакской области РА выявила ряд несоответствий, в частности, производство осуществлялось с нарушениями гигиенических норм. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Госслужбы безопасности продуктов питания.

Выяснилось также, что отсутствовала также документация, подтверждающая безопасность продукции – Декларация соответствия техническим регламентам (ЕАС).

Отмечается, что Госслужба безопасности продуктов питания приостановила деятельность цеха, принадлежащего ООО «Арсен-Гоар», до тех пор, пока не будут устранены выявленные несоответствия. Были также даны поручения по устранению несоответствий.