В Южной Корее из-за саммита с КНДР вырос спрос на холодную лапшу

В Южной Корее вырос спрос на холодную лапшу нэнмён, которую подадут на ужин на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Как сообщает Арменпресс, об этом передает в пятницу агентство "Ренхап".

В рестораны в Сеуле, где готовят северокорейскую лапшу нэнмён, выстроились очереди из желающих попробовать это блюдо на обед, отмечает агентство.

На ужине на межкорейском саммите будут подавать традиционную пхеньянскую лапшу нэнмён - это суп с гречневой лапшой на охлажденном бульоне.

В начале саммита лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его делегация приложила "очень серьезные усилия", чтобы доставить лапшу.

На ужине в рамках межкорейского саммита будет подана лапша, приготовленная по рецепту известного пхеньянского ресторана "Оннюгван". Для этого в пограничную деревню Пханмунджом доставили машинку для приготовления лапши.