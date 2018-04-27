В Японии в 2022 году появится парк развлечений, посвященный мультфильмам Хаяо Миядзаки

Тематический парк развлечений, посвященный анимационным фильмам студии Ghibli японского мультипликатора Хаяо Миядзаки, откроется в префектуре Аити в 2022 году. Как заявил ее губернатор Хидэаки Омура, в качестве места для строительства объекта был выбран городок Нагакутэ, недалеко от Нагои, где в 2005 году проходила выставка ЭКСПО, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно предварительному дизайну проекта, вход в парк будет оформлен в стиле аниме "Ходячий замок Хаула", а именно с использованием башен, где планируется организовать смотровую площадку. Остальную территорию комплекса площадью около 200 га разделят на несколько зон, посвященных другим известным произведениям мультипликатора.

Студия Ghibli основана в 1985 году Миядзаки и его другом Исао Такахатой. Наиболее известная работа студии - "Унесенные призраками", получившая в 2003 году премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".





