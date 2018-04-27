Турция отвергла призыв главы Еврокомиссии освободить двух греческих военных

Анкара считает вмешательством в судебный процесс и отвергает призыв председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера об освобождении двух греческих военных. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

В последние месяцы отношения между Афинами и Анкарой крайне обострились. Турецкий корабль в феврале протаранил корабль береговой охраны Греции, Турция больше месяца удерживает двух греческих военнослужащих, случайно зашедших на турецкую территорию во время патрулирования, политики обеих стран выступают с резкими заявлениями.

Накануне Юнкер, выступая в парламенте Греции, призвал Турцию освободить задержанных греческих военных.

"Мы отклоняем эти несерьезные заявления, лишенные правовой основы… Греческие военнослужащие нарушили законы Турции, и не обладают какими-либо исключительными правами в независимых правовых инстанциях… Мы осуждаем такую позицию ЕС, который, когда ему нужно, напоминает о правовом государстве, а когда того требуют его интересы, выступает с заявлениями, означающими вмешательство в продолжающийся судебный процесс", – говорится в заявлении Аксоя.