СМИ: Гонконгскую фондовую биржу впервые за 127 лет возглавила женщина

Одна из влиятельных финансистов Китая Лора Ча возглавила Гонконгскую фондовую биржу (HKEX), став председателем ее правления. Как сообщила в пятницу газета South China Morning Post, впервые за 127 лет существования этой торговой площадки у ее руля встала женщина.

Назначение 68-летней Лоры Ча утверждено по итогам ежегодного созыва собрания акционеров. Она заменила на этом посту Чжоу Сунгана, который занимал этот пост последние шесть лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С 2006 по 2012 годы Лора Ча входила в состав совета директоров Гонконгской фондовой биржи.

До последнего времени Лора Ча возглавляла Совет по развитию финансовых услуг, консалтинговый орган при правительстве Гонконга.