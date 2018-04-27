Рафаэл Сарафис-Варосян стал чемпионом Греции по шахматам среди школьников в возрасте до 8 лет.

Как передает «Арменпресс», он набрал 9 из 9 возможных очков и занял первое место среди 203 участников чемпионата Греции по шахматам среди школьников.

Таким образом, он получил возможность участвовать в первенствах мира и Европы. До этого он дважды становился чемпионом острова Крит.

Несмотря на то, что Рафаэл Сарафис-Варосян родился в Греции, он прекрасно говорит, читает и пишет на армянском.