Решениями и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна обязанности 4 министров возлагаются на их заместителей

Решениями и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна обязанности министра по делам спорта и молодежи возлагаются на заместителя министра Арсена Карамяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Другими решениями и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна обязанности министра ОН Армении возлагаются на заместителя министра Ваграма Мкртчяна, обязанности министра территориального управления и развития Армении возлагаются на заместителя министра Ваче Тертеряна, обязанности министра по охране природы Армении возлагаются на заместителя министра Эрика Григоряна.

Как сообщалось ранее, исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодёжи, представитель партии «Процветающая Армения» Грачья Ростомян выступил с заявлением, сообщив о своей отставке. В его заявлении было сказано:

«Осознавая насущность момента и ответственность каждого гражданина Армении перед армянской государственностью, я подаю в отставку с поста и.о. министра спорта и по делам молодежи РА.

Как сторонник ППА, я поддерживаю призыв лидера партии „Процветающая Армения” (ППА) Гагика Царукяна к общенациональной мобилизации. На данный момент нет ничего важнее, нежели поиск мирного выхода из ситуации для страны».

Позже Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» объявила о прекращении участия в политической коалиции. Подали в отставку и.о. министра территориального управления и развития Армении Давид Локян, и.о. министра ОН Армении Левон Мкртчян, и.о. министра экологии Армении Арцвик Минасян, губернатор Ширака Артур Хачатрян, губернатор Арагацотна Ашот Симонян.