Время в Ереване: 11:07:36,   27 Апрель

Решениями и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна обязанности 4 министров возлагаются на их заместителей


Решениями и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна обязанности министра по делам спорта и молодежи  возлагаются на заместителя министра Арсена Карамяна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Другими решениями и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна обязанности министра ОН Армении возлагаются на заместителя министра Ваграма Мкртчяна, обязанности министра территориального управления и развития Армении возлагаются на заместителя министра Ваче Тертеряна, обязанности министра по охране природы Армении возлагаются на заместителя министра Эрика Григоряна.

Как сообщалось ранее, исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодёжи, представитель партии «Процветающая Армения» Грачья Ростомян выступил с заявлением, сообщив о своей отставке.  В его заявлении было сказано:

«Осознавая насущность момента и ответственность каждого гражданина Армении перед армянской государственностью, я подаю в отставку с поста и.о. министра спорта и по делам молодежи РА.

Как сторонник ППА, я поддерживаю призыв лидера партии „Процветающая Армения” (ППА) Гагика Царукяна к общенациональной мобилизации. На данный момент нет ничего важнее, нежели поиск мирного выхода из ситуации для страны».

Позже Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» объявила о прекращении участия в политической коалиции.  Подали в отставку и.о. министра территориального управления и развития Армении Давид Локян, и.о. министра ОН Армении Левон Мкртчян, и.о. министра экологии Армении Арцвик Минасян, губернатор Ширака Артур Хачатрян, губернатор Арагацотна Ашот Симонян.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации