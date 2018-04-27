Лидеры Южной Кореи и КНДР посадили на границе двух стран сосну как символ мира

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посадили на демаркационной линии в демилитаризованной зоне сосну в качестве символа мира и процветания. Дерево, которое выбрали для посадки, проросло в 1953 году: именно тогда подписанием перемирия завершилась кровопролитная трехлетняя война между двумя корейскими государствами, в которой погибли сотни тысяч человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Главы двух корейских государств засыпали корни дерева смесью почвы, привезенной с разных концов полуострова: с горы Пэктусан на Севере и горы Халласан на Юге. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин затем полили сосну водой из рек Тэдонган и Ханган, протекающих соответственно через столицы двух стран.

Все это, согласно замыслу организаторов встречи, символизирует единство Кореи и ее народа, а также отражает стремление Севера и Юга к будущему объединению.

"Эта почва представляет собой волю наших народов. Это новая весна между Севером и Югом", - отметил на церемонии Ким Чен Ын. На памятной табличке, которая была установлена рядом с деревом выгравирована надпись: "Здесь пустили корни Мир и Процветание". Мун Чжэ Ин, в свою очередь, выразил пожелание, чтобы "межкорейские отношения росли вместе с этой сосной".

Сообщается также, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проводят уединенную прогулку, в ходе которой беседуют без кого-либо из членов делегаций двух стран. Лидеры двух стран общаются на территории Пханмунджома.





