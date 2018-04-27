Ким Чен Ын пообещал не будить президента Южной Кореи ракетными запусками

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что больше не будет будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром. Об этом в рассказал пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Мы больше не будем прерывать ваш утренний сон", - сообщает агентство "Ренхап".

Также, по его словам, Ким призвал положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове и «построить желанный хороший мир». «Давайте чаще встречаться», — передал Юн слова северокорейского лидера, добавив. От рассказал, что Ким Чен Ын намерен посетить Сеул, Мун Чжэ Ин, в свою очередь, рассказал о желании попасть на священную для северокорейцев гору Пэктусан.