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Мелания Трамп осталась без подарка от мужа на день рождения


Президент США Дональд Трамп признался, что ничего не подарил своей жене Мелании на день рождения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом он рассказал в эфире своего любимого телешоу Fox and Friends, передает Mashable.

«Возможно, у меня будут проблемы. Я слишком занят, чтобы искать подарки. У меня нет подарка, но я подарил ей прекрасную открытку и прекрасный букет», — заявил президент.

В четверг, 26 апреля, Мелании Трамп исполнилось 48 лет.

 

 




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