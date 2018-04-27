Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил президента Армении с вступлением в должность
11:34, 27 Апрель, 2018
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш поздравил президента Республики Армения Армена Саргсяна в связи с вступлением в должность. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
В послании, в частности, говорится:
«Адресую Вам свои поздравления и наилучшие пожелания в связи с избранием на пост президента Армении.
Рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами во всех вопросах, представляющих интерес для Армении и ООН, в том числе и посредством постоянного координатора ОНН в РА и армянской команды ООН.ООН продолжает полагаться на поддержку Армении и приверженность тому, чтобы совместно противодействовать глобальным вызовам, в частности в сферах мира, безопасности и стабильного развития».