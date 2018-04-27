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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил президента Армении с вступлением в должность


Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш  поздравил президента Республики Армения Армена Саргсяна в связи с вступлением в должность. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В послании, в частности, говорится:

«Адресую Вам свои поздравления и наилучшие пожелания в связи с избранием на пост президента Армении.

Рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами во всех вопросах, представляющих интерес для Армении и ООН, в том числе и посредством постоянного координатора ОНН в РА и армянской команды ООН.

ООН продолжает полагаться  на поддержку Армении и приверженность тому, чтобы совместно противодействовать глобальным вызовам, в частности в сферах мира, безопасности и стабильного развития». 


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