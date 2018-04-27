Заседание совета старейшин Еревана началось без фракции «Елк»

Третье заседание совета старейшин Еревана 27-го апреля началось без фракции «Елк». Как передает «Арменпресс», мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о наличии кворума – шрисутствии 48 членов совета старейшин Еревана. В повестке – 6 вопросов. Заседание совета старейшин Еревана сегодня проходит в закрытом режиме.