Американские сенаторы хотят заблокировать поставки Турции F-35

Группа сенаторов, среди которых республиканцы и демократы, хотят заблокировать поставки Турции новейших истребителей F-35 из-за заключения в Турции американского пастора Эндрю Брансона, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Законопроект был представлен сенаторами Джеймсом Ленкфордом, Жанин Шахин, Томом Тиллисом.

В рамках многонациональной программы разработки истребителей пятого поколения под эгидой США Турция обязалась купить 116 F-35.

Как заявил Ленкфорд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "пренебрегает верховенством закона", и поэтому поставки чувствительных технологий этому правительству "чрезвычайно рискованные".

"Стратегические решения Турции, к сожалению, все больше выпадают из линии и иногда противоречат интересам США", — говорится в опубликованном заявлении сенатора. "Кроме того, турецкое правительство продолжает все больше сближаться с Россией, в то время как они держат в тюрьме невинного американского пастора, чтобы использовать его как пешку в ходе политических переговоров", — добавил Ленкфорд.

Тиллис, в свою очередь, отметил, что Турция "подрывает отношения между двумя странами".

При этом ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой российских ЗРК С-400 может негативно повлиять на поставки в Турцию F-35.