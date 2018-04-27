Карен Карапетян считает участие в «переговорах», не имеющих вероятности найти решения, бесперспективным

Пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна Арам Араратян распространил заявление, в котором говорится, что Карен Карапетян считает переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном бесперспективными. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано, что очередное приглашение Пашиняна не отличается от предыдущего н ичем, кроме как тем, что на этот раз ему не диктуют, с кем прийти на переговоры.

«Очередное приглашение Никола Пашиняна практически не отличается от предыдущего, кроме того, что в этот раз он не диктует с кем он хочет прийти на переговоры. Ответ Карена Карапетяна остается таким же, как в прошлый раз. Переговоры, на которых исключительно одна сторона диктует повестку, а другая не может представить свою, не могут считаться переговорами», - говорится в заявлении.

Кроме того, как отметил Араратян, Карапетян продолжает придерживаться метения о том, что проведение переговоров в присутствии журналистов, уже предполагает, что их целью не является достижение какого-либо результата. «Именно поэтому, участие в «переговорах», которые не имеют вероятности решения, и.о. премьер-министра считает их бесперспективными. По мнению Карапетяна, господину Пашиняну стоит принять предложение президента Армении, адресованное всем парламентским и непарламентским силам о совместном обсуждении создавшейся в стране ситуации и путей выхода из нее», - сказано в заявлении пресс-секретаря Карапетяна.

Как сообщалось ранее, глава парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян вновь выражает готовность начать переговоры с властями, но с условием, что встреча должна быть до конца открытой для СМИ. В своем выступлении во время митинга на площади Республики Ереван Никол Пашинян подчеркнул, что 27 апреля в 12:00 приглашает исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна в гостиницу «Армения-Мариотт», чтобы начать второй этап переговоров.

«Республиканская партия наконец согласилась с тем, что Карен Карапетян уполномочен вести переговоры. Мы принимаем это решение и выражаем готовность продолжить переговорный процесс в рамках предлагаемой нами повестки дня. Завтра, в 12:00, я приглашаю Карена Карапетяна принять участие во втором этапе переговоров в гостинице «Армения-Мариотт».

Однако, как я уже сказал, у нас есть одно конкретное условие. Переговоры с Кареном Карапетяном должны проходить в присутствии журналистов. Мы не будем вести переговоры с РПА за закрытыми дверями. Мы будем вести переговоры на глазах людей, потому что мы заявляем, что народ - наше правительство, наш лидер, и мы должны нести ответственность за каждый шаг, который мы предпринимаем», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян сказал, что 27 апреля, в 18:00, митинг состоится не в Ереване, а в Гюмри, а 28 апреля, в 15:00, в Ванадзоре. Он призвал своих сторонников прекратить всю деятельность в Ереване в течение этих двух дней.

«Мы идем на этот шаг, чтобы в Ереване наши активисты смогли отдохнуть 1-2 дня и восстановить свои силы. Но если в Ереване есть люди, у которых нет проблем с отдыхом, как у меня, завтра, в 15:00, они могут присоединиться к нам на своих машинах и на автобусах отправиться в Гюмри. Мы восстановим все наши акции с 29 апреля, 30 мая и 1 мая в беспрецедентном объеме», - сказал Пашинян.

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян имеет мандат от имени правящей Республиканской партии на переговоры с другими политическими силами для преодоления ситуации в стране. Об этом в беседе с Арменпресс заявил заместитель председателя Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

«Карен Карапетян является тем политиком, у которого есть мандат от имени Республиканской партии, чтобы вести переговоры и представлять нашу точку зрения с любым политическим деятелем, представителями партии и гражданского общества. Мы дали ему этот мандат», - сказал Шармазанов.

Коснувшись заявления главы фракции «Выход» Никола Пашиняна о том, что депутаты РПА позвонили ему и сказали, что Карен Карапетян не ведет переговоры от их имени, Шармазанов сказал, что не знает, кто звонил Пашиняну и сказал ему подобное.

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