Президент Армении Армен Саргсян подписал закон о ратификации соглащения с МБРР по дополнительному финансированию усовершенствования оросительных систем. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Программа направлена на строительство системы канала Баграмян-Норакерт.