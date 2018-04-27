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Президент Армении Армен Саргсян подписал закон о ратификации соглащения с МБРР


Президент Армении Армен Саргсян подписал закон о ратификации соглащения с МБРР по дополнительному финансированию усовершенствования оросительных систем. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Программа направлена на строительство системы канала Баграмян-Норакерт.


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