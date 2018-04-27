Время в Ереване: 11:07:36,   27 Апрель

Национальный авиаперевозчик Кувейта будет осуществлять регулярные рейсы в Армению


Национальный авиаперевозчик Кувейта (Wataniya Airways) с 9-го июня будет осуществлять регулярные рейсы в Армению, по маршруту Кувейт-Ереван-Кувейт.

В неделю запланировано осуществлять по 2 рейса, в среду и субботу, в дневные часы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ГУГА РА.

Эти рейсы будут способствовать развитию туризма. 

В ноябре 2014 года Армения и Кувейт подписали меморандум о взаимопонмании, предоставив взаимно права 5-й свободы на рынке авиаперевозок.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации