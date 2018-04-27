Национальный авиаперевозчик Кувейта будет осуществлять регулярные рейсы в Армению
Национальный авиаперевозчик Кувейта (Wataniya Airways) с 9-го июня будет осуществлять регулярные рейсы в Армению, по маршруту Кувейт-Ереван-Кувейт.
В неделю запланировано осуществлять по 2 рейса, в среду и субботу, в дневные часы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ГУГА РА.
Эти рейсы будут способствовать развитию туризма.В ноябре 2014 года Армения и Кувейт подписали меморандум о взаимопонмании, предоставив взаимно права 5-й свободы на рынке авиаперевозок.
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