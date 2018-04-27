Армянские производители имели удачный дебют на международной выставке FHA 2018

При содействии Национального центра по развитию малых и средних предприятий Армении и агентства по развитию Японии, армянские производители приняли участие и имели удачный дебют на международной выставке Food and Hotel Asia FHA 2018 Singapore. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Национального центра по развитию малых и средних предприятий Армении.

Международная компания «Мишлен», предоставляющая оценку ресторанному бизнесу, отметила на своем сайте, что среди 3500 фирм из 70 стран наиболее впечатляющим был удачный дебют армянского павильона.

Под заголовком «5 прекрасных павильонов, которые стоит посетить», «Мишлен» рассказывает и об армянском павильоне. «Армения впервые принимала участие в международной выставке Food and Hotel Asia FHA 2018 Singapore. Страна находится в корах Кавказа, нежду Европой и Азией. В павильоне вы можете найти такие товары как сироп из сосновых шишек, который является природным иммуномодулятором, средством от кашля. Аграр-Армавир представил свои консервы. Есть травяные чаи из душистх трав армянских лесов».

На международной выставке Food and Hotel Asia FHA 2018 Singapore. Армению представляли 5 компаний. Они представили сухофрукты, травяные чаи, сироп из сосновых шишек, консервы, соки, компоты. Выставка продлится до 28-го апреля.