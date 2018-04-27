Лидер Республики Корея предложил главе КНДР соединить железные дороги двух стран

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в пятницу сообщил на брифинге для прессы Юн Ён Чхан, старший пресс-секретарь президента Республики Корея.

"Президент Мун отметил, что это внесло бы значительный вклад в экономическое сотрудничество двух стран", - сказал Юн Ён Чхан.

Ранее в пятницу Ким Чен Ын пересек границу в пограничном пункте Пханмунджом, став первым в истории северокорейским лидером, посетившим Республику Корея. Перед этим он обменялся рукопожатием с Мун Чжэ Ином, которое длилось около 30 секунд.



