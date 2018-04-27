Никол Пашинян встретился с представителями АРФД Арсеном Амбарцумяном и Арменом Рустамяном

Лидер блока «Елк» Никол Пашинян вечером 26-го апреля встретился с представителями АРФД Арсеном Амбарцумяном и Арменом Рустамяном. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

В его записи сказано: «Мы обсудили положение, создавшееся в Армении, и возможные пути выхода из него».