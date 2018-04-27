Никол Пашинян объявил о встрече с президентом Армении

Никол Пашинян объявил о своей встрече с президентом Армении Арменом Саргсяном вечером 26-го апреля. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

В его записи сказано: «Вчера вечером я встретился с президентом Армении Арменом Саргсяном. Мы обсудили положение, создавшееся в Армении, и возможные пути выхода из него.

P.S. Г-н Саргсян принес с собой документы, свидетельствующие о том, что он утратил британское гражданство в декабре 2011 года».