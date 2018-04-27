В Конгрессе США одобрили законопроект, предусматривающий введение санкций против Ирана

Палата представителей Конгресса США в четверг практически единогласно одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против иранских должностных лиц в связи с нарушением прав человека в стране. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в распространенном заявлении комитета по иностранным делам нижней палаты законодательного органа.

Инициативу одобрили 410 конгрессменов, двое выступили против. Она в частности "предусматривает введение санкций против иранских должностных лиц, ответственных за незаконное, политически мотивированное заключение в тюрьму" граждан США, отметили в комитете.