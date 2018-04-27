Сестра лидера КНДР предложила ускорить объединение Корей

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон за столом переговоров лидеров Республики Корея и КНДР предложила ускорить объединение двух Корей. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан.

"Ким Ё Чжон сказала, что надо ускорить объединение Кореи", - сказал он. По словам пресс-секретаря президента Республики Корея, эта ремарка Ким Ё Чжон вызвала дружный одобрительный смех у всех присутствующих за столом переговоров.

В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом проходит первый за более чем 10 лет межкорейский саммит. Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин уже провели за столом переговоров более полутора часов, после чего ушли на перерыв. В скором времени их совместная программа, как ожидается, продолжится.



