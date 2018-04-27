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DM: Трамп во время визита в Великобританию встретится с Елизаветой II


Президент США Дональд Трамп в рамках рабочего визита в Великобританию в июле встретится с королевой Елизаветой II. Как передает Арменпресс, об этом в ночь на пятницу сообщила британская газета Daily Mail.

По информации издания, встреча глав двух государств может пройти в шотландском замке Балморал, летней резиденции королевы, или в Виндзорском замке, официальной резиденции британских монархов.

Трамп прибудет в Великобританию 13 июля. Ранее в Белом доме и на Даунинг-стрит сообщили, что он встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

 




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